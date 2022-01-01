Максим Артамонов В Перми спрос на бытовую технику вырос в три раза Самыми популярным товарами стали электрические плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, бритвы и утюги Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Морозова

Алёна Морозова

По итогам сентября в Перми зафиксирован значительный рост спрос на бытовую технику. Он вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ВЕТТА ссылкой на данные сервиса «ВсеИнструменты.ру».





Больше всего пермяки покупали электрические и индукционные плиты, фены, кофеварки, портативные радиоприемники, кофемолки, электробритвы, утюги термопоты и парогенераторы.





По данным компании, в среднем по России спрос на бытовые приборы за год увеличился на 256%.

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