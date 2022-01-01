Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова пройдёт «самый тёплый и самый кошачий» осенний фестиваль Приют «Матроскин» проведёт традиционный «Котябрь» Поделиться Твитнуть

«Самый тёплый и самый кошачий» пермский фестиваль «Котябрь» (0 +) пройдёт 23 октября в торговом центре «Облака».





Организаторы — кошачий приют «Матроскин» — обещают «море тыкв, волшебную атмосферу, тепло и уют».





В программе:





— выставка кошек и собак из приютов «Матроскин», «Счастливый хвост» и «Доброе сердце»;

— традиционный конкурс яблочных и тыквенных пирогов;

— котокафе «Котовский» с кофе, сладостями и выпечкой; авторские десерты и фирменные пряники;

— живая музыка;

— котомаркет с ремесленными вещицами для людей и котиков;

— мастер-классы по декору из тыквы, по созданию авторских открыток, по макраме и другим рукоделиям;

— детская зона с игровой площадкой и аквагримом;

— лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров Перми.





На фестивале можно будет выбрать себе питомца. Все животные здоровы, стерилизованы. Организаторы предупреждают, что животные будут отданы только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака — это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Тем, кто планирует взять котика или собаку на фестивале, нужно принести с собой переноску или поводок с ошейником и паспорт для заключения договора о передаче животного.





На праздник можно будет принести подарки для приютов: переноски, сухие и влажные корма премиум-класса, любые наполнители, ветеринарные лекарства, домики, лежанки для кошек.





Благотворительный фестиваль «Котябрь» будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход бесплатный. Все подробности — на страничке фестиваля «ВКонтакте»

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