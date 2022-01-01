Для пермской клинической больницы им. Тверье закупят оборудование на 57,5 млн рублей Аукционы уже объявлены Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлены аукционы на закупку нового медицинского оборудования для ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье». Как сообщили в минзакупок Прикамья, общая сумма контрактов может составить 57,5 млн руб.

Всего планируется приобрести 16 единиц медоборудования, в том числе 6 наркозно-дыхательных аппаратов.

«Это оборудование — одно из важнейших приобретений для нашего многопрофильного учреждения, тем более по профилю «анестезиология и реаниматология», — отметил главврач ГКБ им. Тверье Михаил Суханов.

Также будут закуплены 1 артроскопическая стойка с принадлежностями и 9 операционных светильников.

Итоги аукционов на поставку оборудования будут подведены в конце октября 2022 года.

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