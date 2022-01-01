Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К 300-летию Перми преобразились «Зелёная» и «Красная» линии В Перми появились постеры с интересными фактами из истории города Поделиться Твитнуть

фото: офис «Пермь-300»

Офис «Пермь-300» сообщает, что на главных туристических маршрутах Перми — «Зелёной» и «Красной» линиях — обновились постеры, рассказывающие о достопримечательностях, находящихся на маршрутах. Теперь на одной из сторон постера появилась информация об интересных фактах из истории и современности Перми, не всегда привязанных к локациям на маршруте.

Новые постеры напоминают о том, что, например, в 1942 году композитор Арам Хачатурян закончил писать музыку к балету «Гаянэ» именно в Перми (тогда — Молотове), здесь же прошла премьера балета; о том, что изобретатель радио Александр Попов разработал проект первой в городе электростанции, которая могла питать энергией и центры, и окраины; что Пермский край — родина первого российского парохода, его построили в Пожве в 1817 году.

фото: офис «Пермь-300»





фото: офис «Пермь-300»

Кроме того, можно узнать об открытии в Перми первого на Урале университета, разработке авиадвигателя ПД-14 и том, что Пермь — самый зелёный город России. Героями постеров стали разработчик технологии дуговой электросварки Николай Славянов, лингвист и переводчик Александр Грузберг, поэт Василий Каменский.





На каждом постере размещён QR-код, наведя на который камеру смартфона, можно получить подробную историческую справку, посмотреть видео или изучить интерактивную карту.





Наталья Галкина, заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300»:





— Это не просто факты из учебника истории. За каждым постером стоят выдающиеся личности. Мы показываем развитие Перми в динамике; как одни события косвенно повлияли на другие, как соединяются прошлое, настоящее и будущее. Доносим важную идею: Пермь — это земля новаторов в сфере науки, культуры, искусства.





Напомним, пешеходные туристические маршруты появились в 2010 году и проходят в центральной части города. «Зелёная» линия связывает архитектурные памятники, «Красная» линия построена на основе фактов биографий известных людей, чья жизнь была связана с Пермью. Маршруты проходят через 41 объект, среди которых часовня Святого Стефана Великопермского, скульптура «Пермяк — солёные уши», Центральный выставочный зал, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Соборная площадь, Речной вокзал, Дом Мешкова, гостиница «Центральная», Дом Смышляева, Театральный сквер, памятник Борису Пастернаку и др.





Общая протяжённость обеих линий составляет 9 км: «Зелёная линия» — 4,7 км, «Красная» — на 4,3 км.

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