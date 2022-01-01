В Прикамье на 8% выросло количество безналичных операций Их объём увеличился на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первое полугодие 2022 года на территории Пермского края банки выпустили более 6 млн платёжных карт. Таким образом, общее количество карт в регионе увеличилось за год на 13%, об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

На 1 июля 2022 года жители Прикамья совершили 546 млн безналичных операций, это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Картами было оплачено товаров и услуг на общую сумму 346 млрд рублей (+17%).

Число операций по снятию наличных, в сравнении с тем же периодом прошлого года, сократилось до 17 млн единиц (на 14%). За 6 месяцев 2022 года пермяки сняли наличных с карточных счетов на 186 млрд руб.

«Рост безналичных операций объясняется как различными программами лояльности, которые банки предлагают своим клиентам, так и удобством и скоростью расчётов, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Этому также способствует развитие инфраструктуры по приёму платёжных карт. Так, количество электронных терминалов в Прикамье за год увеличилось почти на 6% и превысило 72 тыс. штук».





































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