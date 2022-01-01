Елена Синица Перевозившая из Москвы на Урал наркотики женщина предстанет перед судом В её машине нашли более 5 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье осудят женщину, перевозившую из Москвы на Урал наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, в прошлом году автомобиль женщины остановили на трассе Пермь—Екатеринбург. В ходе обыска под запасным колесом было найдено свыше 5 кг производного N-метилэфедрона.





Как рассказала сама женщина, она являлась оптовым курьером в интернет-магазине по продаже запрещённых веществ. Она перевозила подготовленные партии из Москвы в Прикамье, Челябинскую и Тюменскую области и Ханты-Мансийский АО.





Интернет-магазин оплачивал женщине аренду автомобиля и проживание в регионах. За каждую такую командировку ей обещали выплачивать по 125 тыс. руб.





В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в особо крупном размере»).

Сейчас женщина находится под стражей.

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