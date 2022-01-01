Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 14 по 16 октября Поделиться Твитнуть

С 14 по 16 октября в кинотеатре «Синема 5» проходит IX Международный фестиваль импакт-кино «Лампа» (16+). В программе – открытые кинопоказы и дискуссии, деловая программа для представителей киноиндустрии, а также специальный детский трек. 14 октября в 12:30 состоится спич-сессия «Сначала слово!» (16+). После этого в 13:25 пройдёт ток-шоу «Кинокухня «Лампы», затем многое другое. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и вручение главных призов состоится 16 октября в 19:00. Подробное расписание в группе фестиваля ВКонтакте.

С 14 по 17 октября проходит IX театральный фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» (16+). На сцене Пермского Дома актёра, в частной филармонии «Триумф» и на «Сцене-Молот» будет представлено восемь постановок с одним исполнителем. В афише фестиваля спектакли, поставленные по текстам классиков и произведениям современной драматургии. Фестиваль откроет 14 октября в 18:00 в Пермском Доме актёра моноспектакль Олега Липовецкого «Жирная Люба» (16+), в основе которого лежит его собственная повесть, посвящённая переживаниям подросткового периода. Пермский актёр Ярослав Колчанов сыграет спектакль по «Запискам сумасшедшего» (16+) Гоголя, а актёр из Санкт-Петербурга Николай Балобан историю Фауста покажет через скомороший театр (16+). Питерский театр «Цехъ» привезёт спектакль «Когда наступит ночь» (18+), посвящённый Александру Башлачеву, а Большой театр кукол – свою интерпретацию известной истории Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (18+). Свердловская драма в лице Антона Зольникова покажет новый спектакль по рассказу Лескова «Человек на часах» (16+), а Челябинский театр современного танца Ольги Пона – два монобалета, «Иррациональный» (18+) и «Одуванчики» (18+). Подробное расписание в группе фестиваля ВКонтакте.

Никита Чунтомов

14 октября в 16:00 в Доме Мешкова состоится встреча с пермским шоколатье Борисом Швайцером (0+), который возглавляет кондитерскую фабрику «Пермская» почти 20 лет. На встрече участники узнают о преемственности старейшей кондитерской фабрики Перми «Кама» и современной кондитерской фабрики «Пермская», об истории знакомства Бориса Абрамовича с потомками основателя фабрики «Кама» Владимира Судоплатова, о секретах успеха и многом другом.

14 октября в 19:00, 15 и 16 октября в 18:00 в Пермском академическом Театре-Театре продолжится премьерная серия показов спектакля Бориса Мильграма «Катерина Измайлова» (16+). Режиссёр размышляет о механизме расчеловечивания и превращения человека в чудовище. В ролях Анна Сырчикова, Марат Мударисов, Альберт Макаров и др.

14 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт хора «Млада» «Счастье не за горами» (6+).

14 октября в 22:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Израильского филармонического оркестра – Пярт, Сибелиус и Бетховен (16+), дирижирует Лахав Шани – с Хен Райс, Бернардой Финк, Мэтью Ньюлином и Михаилом Петренко.

Пермский краеведческий музей

15, 16 и 17 октября пройдёт XVII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (6+). 15 и 16 октября с 17:00 в пространстве «Часовой завод» можно будет услышать трио Валерия Степанова (Москва), Романа Аверина, проект «Се ля ви», трио Вячеслава Гайворонского (Санкт-Петербург) и других музыкантов. Главным событием фестиваля станет гала-концерт, который пройдёт 17 октября в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова. В концерте примут участие Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, пианист Даниил Крамер, трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, мультиинструменталист Давид Голощёкин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, Евгений Побожий, а также пермские музыканты. По традиции гости в перерывах между выступлениями смогут увидеть выставку ретроспективных фотографий, на которой будут представлены кадры с фестивалей прошлых лет.

15 октября в 12:00 и 14:30 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отметят «Покров день» (0+). Гости «Хохловки» услышат духовные стихи, посвящённые Богородице, станут участниками вечерки, прикоснутся к традициям женского рукоделия в избе (прядение и ткачество), узнают о гаданиях этого периода календаря, сыграют в молодёжные избяные игры, угостят лошадь последним снопом. Фольклорный ансамбль музея «Хохловка» приготовил фрагмент свадебного обряда из села Усть-Качка. Закончится эта игра в свадьбу ильинской кадрилью.

15 октября в 13:00 музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию с Ваней Демидкиным «Паблик-арт, которого нет» (12+).

15 октября в 13:00 в п. Октябрьском пройдёт краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка» (0+), посвящённый 100-летию Евдокии Никитичны Трясциной, сказочницы, краеведа, собирательницы местного фольклора. В рамках фестиваля можно будет прийти в Дом ремёсел и сказок, участвовать в мастер-классах, посвящённых разным прикамским ремёслам, приготовить баранку с изюмом, попробовать выпечку из настоящей русской печки, а также узнать много интересного на конференции «Мудрость сказки».

15 октября в 19:00 в Органном концертном зале джазовый пианист Артём Тетерин и петербургский квартет JazzLight выступят с программой «Классика VS Jazz» (6+). В программе, посвящённой 100-летию российского джаза, прозвучат классические композиции и легендарные мелодии ХХ века в обработке Артёма Тетерина.

15 октября в 19:00 Центр городской культуры в рамках мастерской «Бумажное прошлое» приглашает на онлайн-лекцию Игоря Нарского, посвящённую семейной памяти и роли вещей в коммуникации семьи (12+). В лекции на примере трёх конкретных историй речь пойдёт о том, что практически любой предмет может превратиться в семейную реликвию, бережно храниться и передаваться как источник памяти, как символ прочности уз коллектива и непрерывности групповой истории.

15 октября в 22:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция записи концерта с Зальцбургского фестиваля-2022 – Россини, Доницетти, Верди, Бизе и другие (16+), дирижирует Роберто Гонсалес-Монхас.

16 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Риголетто» Джузеппе Верди с оперного фестиваля в Брегенце. Режиссёр – Филипп Штёльцль. В главных ролях – Владимир Стоянов, Мелисса Пети и Стивен Костелло.

16 октября в 19:00 в Органном концертном зале премьерную музыкальную программу «Светлый праздник» (6+) к 150-летию Сергея Рахманинова исполнят лауреаты международных конкурсов Гульназ Гарипова и её воспитанник, юный талантливый пианист Лев Бакиров. В программе концерта – сочинения Рахманинова для двух фортепиано: Сюита № 1 и Сюита № 2.

17 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Изгнанники в своей стране» (16+). Она приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

До 12 ноября в художественной галерее «Пермский период» работает выставка «Вернуться в прошлое: фото-портал» (0+). Экспозиция включает в себя несколько локаций: Историческая информационная коллекция Владимира и Лейлы Туркиных о первых фотографах и фотоателье Перми; витрины с коллекцией ретро-фотоаппаратов участника больших фотопроектов ПДНТ «Губерния» Юрия Окулова; фотографии из архивов фотохудожников 10-х—60-х годов ХХ века. Во время работы выставки также будет организована работа ретро-фото-театра и мастер-классы по аналоговой фотографии. Подробное расписание в группе галереи ВКонтакте. Также до 12 ноября можно увидеть персональную выставку памяти Анатолия Тумбасова «Дорогами созидателей» (0+), на которой представлены живописные и графические работы известного пермского художника.

До 20 ноября в музее современного искусства PERMM работает выставка «Из глубины» (0+). Выставка подводит итоги первой стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» и представляет проекты трёх лауреатов – «Грибная дипломатия» Эдварда Бенкендорфа, «Культура почвы» Александра Гуляева и Григория Глебова и «Hortus Permianus. Пермский сад — город по ту сторону человека» Константина Дьячкова.

14 октября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду» (18+) с музыкального фестиваля в Экс-ан-Провансе.

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