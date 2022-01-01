Пять вузов Пермского края вошли в рейтинг лучших в России по положению на рынке труда Наиболее высокую строчку занял Пермский Политех Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru составили рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. Специалисты оценивали реальное положение вузов на рынке труда, их вклад в создание квалифицированных трудовых ресурсов. В рейтинг лучших попали сразу пять учебных заведений Пермского края.

Наиболее высокую строчку занял Пермский Политех — он оказался на 18 месте. На 40 строчке — Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, ПГНИУ занял 263 место, а Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера — 372.

Рейтинг составлялся по пяти параметрам: популярность вуза в своем регионе (доля числа выпускников вуза от общего числа выпускников вузов одного региона), востребованность выпускников вуза у работодателей (среднее число приглашений на собеседования, полученных одним выпускником вуза от работодателей на hh.ru в 2022 году), относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза (отношение медианного значения зарплаты, указанной в резюме выпускников вуза, к медианному значению зарплаты, указанной в резюме выпускников вузов одного региона), стаж (среднее число месяцев опыта работы, указанных в резюме у выпускника вуза).

В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.