В Перми объявлены аукционы на заключение долгосрочных контрактов по обслуживанию автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дептранс администрации Перми объявил аукционы на заключение пятилетних контрактов по обслуживанию ряда городских автобусных маршрутов. Речь идёт о направлениях, где сейчас перевозчики работают по краткосрочным договорам.

Согласно конкурсной документации, долгосрочные контракты будут заключаться с перевозчиками, имеющими автобусы не старше 2019 года выпуска. Подвижной состав должен быть оснащён кондиционерами, медиапанелями и видеонаблюдением. Кроме того, обязательным условием является доступность для маломобильных пассажиров.

Впервые условием обслуживания маршрутов станет обязательство перевозчика не допускать опережения графика движения более чем на две минуты (сейчас предел установлен на уровне пяти минут). «Также будет введён запрет и на отправление с конечных остановок раньше времени, указанного в расписании», — отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.