На пост главного тренера пермского ХК «Молот» назначен Сергей Бердников Прежний наставник Альберт Логинов сложил полномочия по соглашению сторон Поделиться Твитнуть

На пост главного тренера пермского ХК «Молот» назначен 51-летний российский специалист Сергей Бердников. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Прежний наставник пермской команды Альберт Логинов сложил полномочия по соглашению сторон.

Александр Гулявцев, генеральный директор ХК «Молот»:

— Решение о назначении нового главного тренера необходимо было принимать быстро. Я знаю Сергея Павловича, как человека порядочного, целеустремленного. Надеемся, что он сможет внести свои новшества, взбодрить команду и даст каждому игроку поверить в себя. Задачи, поставленные перед началом сезона мы не снимаем и сейчас команда должна готовиться играть при новом наставнике.

Сергей Бердников родился 5 января 1971 года в Братске. Выступал за омский «Авангард», ярославское «Торпедо», череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», ХК «МВД» и новосибирскую «Сибирь».

После завершения карьеры игрока в 2008 году вошёл в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга», с 2013 года перешёл на должность старшего тренера в череповецкую «Северсталь», в 2016 году вернулся в Новокузнецк и возглавил команду. Также Бердников возглавлял ХК «Ценг Тоу», а с 2020 по 2022 год занимал пост главного тренера ХК «Арлан», который дважды приводил к серебряным медалям чемпионата Республики Казахстан.

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