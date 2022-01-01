После 19 октября в Пермском крае начнётся интенсивное похолодание Ожидается мокрый снег Поделиться Твитнуть

С 19 октября в Пермский край начнётся вторжение холодного воздуха с Баренцева моря, и характер погоды существенно изменится. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

По прогнозу синоптиков, уже в эти выходные в Пермском крае температура понизится до +9…+11 градусов. В пятницу и субботу возможны дожди.

На следующей неделе из-за циклона осадки станут более интенсивными, а из-за похолодания дождь будет переходить в мокрый снег.

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