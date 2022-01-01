Елена Синица В Прикамье не хватает донорской крови I и III групп Уточняется, что нужен отрицательный резус-фактор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье не хватает донорской крови I и III групп с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает Пермская станция переливания крови.

В ведомстве обращаются к пермякам с просьбой запланировать визит на станцию переливания крови. Доноров принимают без записи по ул. Лебедева, 54.





Сдать кровь можно с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30 и в пятницу с 08:00 до 12:30.





При желании сократить время в очереди можно записаться на донацию заранее по тел. 8 -342-282-53-21 в понедельник-четверг с 11:00 до 15:00, в пятницу до 14:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.