Максим Артамонов В Перми на водителя автобуса, задавившего пешехода, возбуждено уголовное дело

ЧП произошло 12 октября на ул. Мира Поделиться Твитнуть

Следователи полиции Индустриального района Перми возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего водителя автобуса. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщается в telegram-канале прикамской полиции.







По данным ведомства, 12 октября в 07:05 водитель маршрутного автобуса ЛИАЗ, поворачивая направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых, наехал на женщину 1986 года рождения. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешехода госпитализировали, но она от полученных травм скончалась в больнице.







Сейчас полиция проводит следственные действия. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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