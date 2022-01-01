Максим Артамонов Прикамские резервисты получили в Тюмени гуманитарную помощь из Кудымкара К ним приехала «Газель» с продуктами и предметами первой необходимости Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хорошев

Призванные для участия в спецоперации на территории Украины пермяки, которые которые сейчас находятся в Тюмени, получили гуманитарную помощь от жителей Кудымкара. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях депутат Кудымкарской думы Андрей Хорошев.





Он опубликовал фотографию с мобилизованными и сообщил, что резервисты из Пермского края встретили «Газель» и «получают необходимую помощь». Депутат не уточнил, получают ли необходимую помощь пермяки от краевых властей.





Ранее местная администрация сообщила , что из Кудымкара отправлены посылки от родственников мобилизованных и очередная партия гуманитарной помощи. Машина с продуктами и предметами первой необходимости была направлена в Тюмень. Чиновники утверждают, что в сборе приняли участие жители со всего округа и из Кудымкара.





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