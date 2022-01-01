Скончалась доцент Пермского госуниверситета
Наталье Шульгиной было 83 года
Скончалась доцент кафедры неорганической химии химического факультета ПГНИУ Наталья Шульгина. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Преподавателю было 83 года.
Наталья Шульгина поступила на химический факультет в 1956 году. По окончании вуза пошла работать на завод им. Свердлова инженером-технологом. В 1963 году поступила в аспирантуру. Вела преподавательскую работу на кафедре неорганической химии до 2020 года.
Гражданская панихида состоится 13 октября в корпусе № 6 ПГНИУ (ул. Букирева, 10а) в 13.30.
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