Скончалась доцент Пермского госуниверситета Наталье Шульгиной было 83 года Поделиться Твитнуть

Скончалась доцент кафедры неорганической химии химического факультета ПГНИУ Наталья Шульгина. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Преподавателю было 83 года.

Наталья Шульгина поступила на химический факультет в 1956 году. По окончании вуза пошла работать на завод им. Свердлова инженером-технологом. В 1963 году поступила в аспирантуру. Вела преподавательскую работу на кафедре неорганической химии до 2020 года.

Гражданская панихида состоится 13 октября в корпусе № 6 ПГНИУ (ул. Букирева, 10а) в 13.30.

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