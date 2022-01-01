Остановка «Улица Хохрякова» с 13 октября вернётся на прежнее место Скоро здесь установят павильон нового типа Поделиться Твитнуть

Архив

С 13 октября остановочный пункт «Улица Хохрякова» в Перми возвращается на прежнее место. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Автобусы, следующие в направлении центра города, будут останавливаться, как и раньше, у сквера им. Дзержинского.

Остановку переносили в связи с ремонтом тротуара и обустройством велодорожки на ул. Ленина.

В дальнейшем на остановке установят павильон нового типа. Он будет оснащён видеонаблюдением, табло прибытия транспорта, wi-fi и разъёмом для зарядки мобильных устройств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.