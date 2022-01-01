В Пермском крае заведено уголовное дело по факту гибели на пожаре трёх человек Пожар случился в Очёре 10 октября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели на пожаре местных жителей в городе Очёре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным следствия, 10 октября в вечернее время произошло возгорание частного жилого деревянного двухэтажного дома. После тушения пожара найдены останки тел трёх человек.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Назначены и проводятся экспертизы для установления причин смерти людей. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.