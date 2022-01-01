В «Тинькофф Банке» рассказали как взять кредит для собственного бизнеса Поделиться Твитнуть

Чтобы добиться успеха в бизнесе, недостаточно иметь отличный продукт или идею. Многое также зависит от удачи, навыков, компетенций, а может быть, больше всего от денег, благодаря которым наша компания сможет расправить крылья. К сожалению, многие начинающие предприниматели не имеют на счету достаточного количества сбережений. Что можно сделать в такой ситуации?

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-КРЕДИТ?

Это эквивалент потребительского кредита, предоставленного банковским или небанковским учреждением, только заемщик является предпринимателем, а полученные средства должны быть использованы на расходы компании. Кредиты для начинающих предпринимателей все еще набирают популярность, и всего несколько лет назад такие займы предлагали несколько банков. Все из-за отсутствия доверия и того, что новая компания еще не имеет должной кредитоспособности, поэтому нет уверенности, что она выполнит свои обязательства. Однако времена меняются, и финансовые структуры видят в молодом бизнесе большой потенциал.

КРЕДИТ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Кредит для новой компании — привлекательное решение для тех предпринимателей, которые не могут рассчитывать на финансовую поддержку в качестве физического лица. Например, речь идет о людях, которые уже имеют какие-то обязательства и не в состоянии получить другие. Кредит для бизнеса является специфическим видом финансового инструмента, который при соблюдении нескольких ключевых критериев доступен практически каждому начинающему предпринимателю. Во многих ситуациях его также могут получить предприятия, не имеющие кредитной истории. Кредит для новой компании предоставляется после глубокого анализа банком, но учитываются совсем другие факторы, чем в случае потребительских обязательств.

ВИДЫ КРЕДИТОВ ДЛЯ НОВОГО БИЗНЕСА

Есть несколько видов кредита для новых компаний. Их разделение зависит в первую очередь от того, для каких целей привлекаются средства. Наиболее популярными являются инвестиционные кредиты, позволяющие компании развиваться в соответствии с условиями, прописанными в договоре с банком, а также все виды кредитных линий для покрытия текущих расходов, связанных с деятельностью компании. Что касается самих сумм таких обязательств, здесь все индивидуально.

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