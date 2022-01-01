Елена Синица В региональном ГИБДД опровергли информацию о задержании уклоняющихся от мобилизации Соответствующих распоряжений не поступало Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном ГИБДД опровергли информацию о задержании уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

В ведомстве пояснили, что соответствующего распоряжения не поступало, а ГИБДД занимается обеспечением безопасности дорожного движения.





До этого в социальных сетях распространялась информация, что избегающих призыв в рамках частичной мобилизации будут останавливать сотрудники ГИБДД. Информация о них якобы должна была попадать в специальную базу, чтобы их распознавали на дорогах и направляли в военкомат.

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