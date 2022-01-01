Житель Прикамья оштрафован за призывы к свержению власти Соответствующие публикации он размещал в социальных сетях Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Пермского края С.А.Сабирзянову за размещение в социальных сетях публикаций, содержащих «лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ведомстве пояснили, что в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Суд признал Сабирзянова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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