Максим Артамонов В колонии Соликамска №1 введён карантин по коронавирусу Свидания для заключённых и их родственников приостановлены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соликамской колонии №1 введён карантин по коронавирусу и запрещены краткосрочные и длительные свидания с заключёнными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

С 10 октября режим карантина в исправительном учреждении был введён на основании постановления врио главного санитарного врача-начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России. Кроме того, до особого указания отменён и приём граждан по личным вопросам. Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, отмечает пресс-служба ведомства.

Карантин на фоне коронавируса в прикамских колониях уже вводился. В связи с этим объявлялся и запрет на свидания. Последний был в этом году и длился почти полтора месяца.





На 11 октября в Пермском крае был выявлен 281 новый случай заражения коронавирусом, 9 октября их было 716, а 8 октября — 845. Таким образом, количество заражений идёт на спад.

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