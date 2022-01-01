В Прикамье заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 20,7% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 3 по 9 октября в Пермском крае ОРВИ заболели 19,4 тыс. человек. Это на 20,7% ниже показателя предыдущей недели.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое население — 58,6%.

Уточняется, что среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.





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