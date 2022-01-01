Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Прикамья Им предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Службой безопасности Украины (СБУ) объявлены в розыск члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от Пермского края. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на МВД Украины.

Думцам Игорю Шубину, Роману Водянову, Ирине Ивенских, Антону Немкину и Дмитрию Скриванову предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия».

Обоим сенаторам от Прикамья — Андрею Климову и Алексею Пушкову — предъявлены по два обвинения. Кроме вышеназванного, второе — в «ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий».

Депутатам мера пресечения не избрана, а сенаторам СБУ предписано содержание под стражей. Оба числятся как лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования.

По украинским законам обвиняемым может грозить срок вплоть до пожизненного.

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