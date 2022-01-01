В пермском парке Горького по просьбам жителей отменили фестиваль «Кошмариум» Вместо него состоится фестиваль по мотивам сказок Пушкина Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермяки добились отмены «Бала нечисти» и фестиваля «Кошмариум» в пермском парке им. Горького. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию парка. Бал был запланирован на 22 октября. Вместо него состоится фестиваль по мотивам сказок Пушкина.

В парке отметили, что отменить мероприятие пришлось по «многочисленным просьбам». В соцсетях петицию с требованием запретить проведение «Кошмариума» подписало около тысячи человек.

Ранее на пермский «Бал нечисти» обратил внимание генеральный директор православного ТК «Спас» Борис Корчевников. Он заявил, что во время спецоперации на Украине проведение такого мероприятия видится ему «сатанинским безумием».

«Чего тогда роптать на победу зла и на фронте, раз в тылу его так чествуют?» — заметил Корчевников.

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