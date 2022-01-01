Елена Синица За год на 6% меньше пермяков стали считать Пермь лучшим городом для карьеры Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

На 6% меньше пермяков стали считать Пермь лучшим городом для карьеры. Об этом сообщает сервис для поиска работы SuperJob.

По данным портала, в 2022 году Пермь назвали лучшим городом для построения карьеры только 25% опрошенных. Ещё 56% высказали противоположное мнение, а 19% затруднились ответить.

Для сравнения: В 2021 году 31% респондентов считали город лучшим для построения карьеры, в 2020-м − 37%, в 2018-м − 42%, а в 2014-м − 40%.

В ТОП-5 городов для построения карьеры вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург.

Уточняется, что за год оценка по этому показателю упала в большинстве мегаполисов. Наоборот, повысить показатель удалось лишь Набережным Челнам и Кирову.

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