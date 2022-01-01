Елена Синица В Прикамье за сутки коронавирусом заразился 281 житель Умерло ещё пять человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 281 новый случай заражения коронавирусом. При этом среди заражённых 125 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Поясняется, что новые случаи заражения зафиксированы в Перми, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Большесосновском, Чусовском, Оханском, Соликамском, Гремячинском, Октябрьском, Очёрском, Чердынском, Берёзовском, Косинском, Ординском и Уинском муниципальных и городских округах.





Как уточняется на портале «Стоп коронавирус», за эти же сутки с заболеванием пришлось госпитализировать 68 жителей Пермского края. В то же время, выздоровели ещё 969 человек, умерло пять.

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