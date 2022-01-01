Максим Артамонов Блокадница из Прикамья получила памятный знак спустя несколько десятилетий Для этого потребовалось вмешательство главы следственного комитета РФ Поделиться Твитнуть

Блокадница Тамара Горкунова, которая сейчас живёт в Перми, спустя долгие годы получила знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе следкома по Пермскому краю.





Напомним, из-за ошибки в архивных документах с начала 1990-х годов пожилая женщина никак не могла получить памятный знак о том, что в годы Великой Отечественной войны она проживала в Ленинграде — она родилась там в 1937 году. Чиновники отказывали пенсионерке в выдаче знака.





Дело сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил руководителям следственных управлений по Санкт-Петербургу и Пермскому краю оказать ветерану помощь.





Пермские следователи от имени Тамары Горкуновой подготовили заявление об установлении юридического факта её проживания на территории блокадного Ленинграда. Почётный знак блокаднице вручил руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

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