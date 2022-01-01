В Перми из-за ДТП образовалась большая автомобильная пробка на ул. Якутской
Автобусы утром следовали в объезд
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В Перми утром 11 октября из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась большая автомобильная пробка на ул. Якутской. Об этом сообщает ВЕТТА.
В городском дептрансе отметили, что в ДТП участвовали сторонние транспортные средства. Из-за затора автобусы № 20, двигавшиеся в направлении Центрального рынка, были вынуждены объезжать участок по ул. Красноборской, минуя остановку «Мичуринские сады».
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