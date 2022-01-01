В Перми из-за ДТП образовалась большая автомобильная пробка на ул. Якутской Автобусы утром следовали в объезд Поделиться Твитнуть

В Перми утром 11 октября из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась большая автомобильная пробка на ул. Якутской. Об этом сообщает ВЕТТА.

В городском дептрансе отметили, что в ДТП участвовали сторонние транспортные средства. Из-за затора автобусы № 20, двигавшиеся в направлении Центрального рынка, были вынуждены объезжать участок по ул. Красноборской, минуя остановку «Мичуринские сады».

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