Названы адреса нескольких десятков жилых домов Перми, где отключат воду Причина отключений ремонтные работы на сетях Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении воды на этой неделе в 56 многоквартирных домах Перми. Причина — проведение планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ на сетях. Согласно данным коммунального оператора, отключения планируются в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

Кроме того, уже известно, в каких зданиях краевого центра будет отключена вода в следующий понедельник. Так, с 10.00 17 октября до 10.00 18 октября водоснабжение ограничат в домах № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 по ул. Петропавловской и в доме №104 по ул. Советской.

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