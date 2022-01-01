Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Верещагинского округа Прощание с Алексеем Шатровым состоится 11 октября Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Верещагинского округа Алексей Шатров. Об этом сообщает администрация округа в своих социальных сетях.

«Скорбный список пополнился именем ещё одного бойца — Шатров Алексей Евгеньевич, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами… Вечная память», — говорится в сообщении.





Церемония прощания с Алексеем Шатровым состоится 11 октября, в д. Комары, ул. Комсомольская, 9, кв. 2. Начало гражданской панихиды в 14:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.