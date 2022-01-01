В Перми на неделю закроют движение транспорта между улицами Малкова и Академика Вавилова Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми на неделю закрывается движение транспорта между ул. Малкова и ул. Академика Вавилова. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Закрытие движения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе в районе дома № 10 по ул. Малкова.

Проведение работ запланировано с 8 час. 12 октября до 23 час. 18 октября.

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