Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае женщину с тремя детьми выселяют из квартиры за долги Следком начал проверку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба СУ СК по Пермскому краю

Многодетную жительницу села Усть-Качка, задолжавшую за коммунальные услуги, выселяют из квартиры на основании судебного решения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

В связи с этой ситуацией женщина обратилась в следственный комитет. В ведомстве прошёл приём с участием начальника территориального управления минсоцразвития по Пермскому муниципальному району и представителя ООО «Жилсервис Усть-Качка». Женщине предложили переехать в комнату общежития без необходимости оплачивать задолженность по коммунальным платежам в квартире, в которой она живёт сейчас. Также жительнице села разъяснили порядок получения социальных выплат.





Пермский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.



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