Максим Артамонов корреспондент Министр образования и науки РФ Валерий Фальков проведёт в Перми совет ректоров Он также побывает в двух пермских вузах и научно-образовательном центре Поделиться Твитнуть

Валерий Фальков / фото: mgutm.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прилетел в Пермь. Федеральный чиновник вместе с губернатором Пермского края посетит кампус ПГНИУ, Пермский политех и ознакомится с Пермским научно-образовательный центром «Рациональное недропользование».





Планируется также, что он проведёт заседание совета ректоров региона.





Чиновника ждали в Перми в день годовщины трагедии в ПГНИУ 20 сентября, однако тогда министр приехать не смог.

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