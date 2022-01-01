Максим Артамоновкорреспондент
Министр образования и науки РФ Валерий Фальков проведёт в Перми совет ректоров
Он также побывает в двух пермских вузах и научно-образовательном центре
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прилетел в Пермь. Федеральный чиновник вместе с губернатором Пермского края посетит кампус ПГНИУ, Пермский политех и ознакомится с Пермским научно-образовательный центром «Рациональное недропользование».
Планируется также, что он проведёт заседание совета ректоров региона.
Чиновника ждали в Перми в день годовщины трагедии в ПГНИУ 20 сентября, однако тогда министр приехать не смог.
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