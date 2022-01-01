В Соликамске установлен памятник покровителям семьи и брака Петру и Февронии Муромским Поделиться Твитнуть

В Соликамске Пермского края реализован проект по установке памятника покровителям семьи и брака Петру и Февронии Муромским.

Скульптурные композиции в честь святых благоверных князей установлены почти в ста городах России, в том числе в краевой столице. Благодаря ответственным неравнодушным людям и в Соликамске появился символ супружеской любви, верности и преданности, место силы и вдохновения для жителей города.

Проект по установке памятника православным святым получил поддержку и благословение архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы, объединил промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, строительные и подрядные организации, жителей разных поколений.

Скульптура Петра и Февронии размещена на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы Соликамского городского округа. Её появление символизирует начало возрождения старинных православных обычаев, будет способствовать единению общества, воспитанию детей в любви и уважении к традиционным семейным ценностям, укреплению морально-нравственных устоев, что особенно важно в современных условиях.

Сегодня как никогда прежде люди разных поколений верят в чудо, нуждаются в поддержке и помощи святых заступников. Молитва, обращённая к благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, даст силы принимать верные решения, доброту и терпение, укрепит сознание ценности мира и гармонии в семейных парах. Продолжением проекта станет написание образа святых благоверных князей, который станет храмовой иконой и продолжит прекрасную традицию посещения святых в день бракосочетания и юбилейные значимые даты!

Проект по установке памятника святым благоверным Петру и Февронии был реализован при финансовой поддержке:

Виктор БАРАНОВ, президент АО «Соликамскбумпром»

Андрей ЧУКРЕЕВ, АО «Транспорт»

Наталья ТЯГЛАЯ, почётный гражданин г. Соликамска

Сергей БОГДАНОВ, АО «Соликамский завод «Урал»

Серафим САДКОВ, ООО «Завод металлических изделий»

Иван ИРТЕГОВ, ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»

Дмитрий ЯШИН, АО «Соликамскбумпром»

Сергей ГУРАЛЬНИК, ООО «Соликамская ТЭЦ»

Николай ЗЕБЗЕЕВ, ООО «Транс-2008»

Сергей КИРЮШКИН, ЗАО «ИВС-Сети»

Мария ШВЕЦОВА, ООО «Дело техники-Урал»

Роман БЕЛКИН, индивидуальный предприниматель

Виталий КУКСИН, ООО «Электротехконтроль»

Анатолий ЯКУПОВ, ООО «Вишерская лесоторговая база»

Арман СИМОНЯН, ООО «Арсенал»

Андрей ГАБЕРМАН, ООО «СМУ-1»





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