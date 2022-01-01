Андрей Стрельцов
«Амкар» второй раз одержал победу над «Ностой»
Неделю назад «красно-чёрные» обыграли этого соперника на домашней арене
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Пермский «Амкар» стартовал во втором круге Первенства второй Лиги матчем в Новотроицке. Гости праздновали победу со счётом 2-1. Голы в составе победителей забили Василий Пьянченко и Константин Морозов.
Напомним, неделю назад «Амкар» уже встречался с «Ностой» в Перми и также праздновал успех 1-0.
Через неделю подопечные Рустема Хузина проведут очередной матч в турнире — 16 октября им предстоит игра в Новосибирске.
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