Максим Артамонов корреспондент В спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Ему было 27 лет Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации на Украине, объявленной президентом Путиным, погиб военнослужащий из Карагайского округа Пермского края Дмитий Цуканов. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в социальных сетях. В ходе военной спецоперации на Украине, объявленной президентом Путиным, погиб военнослужащий из Карагайского округа Пермского края Дмитий Цуканов. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в социальных сетях.





Чиновники выразили соболезнования родным и близким Дмитрия. Кем он служил, когда погиб и при каких обстоятельствах, они не уточнили. Известно лишь, что ему было 27 лет.

Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, потери российской армии в 10 раз меньше, чем украинской.

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