Максим Артамоновкорреспондент
В спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края
Ему было 27 лет
Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.
По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, потери российской армии в 10 раз меньше, чем украинской.
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