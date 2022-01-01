Максим Артамонов корреспондент Из-за мобилизации в Пермском крае детям напомнили о телефоне доверия Обратиться можно бесплатно и в любое время суток Поделиться Твитнуть

В Прикамье работает служба экстренной психологической помощи — Детский телефон доверия. В службе психологи бесплатно консультируют обратившихся в любое время суток. Об этом сообщается на официальной странице краевого минсоцразвития в соцсетях.

В ведомстве отмечают, что «сейчас в жизни множества семей и детей возникают моменты переживаний и трудностей, связанных с ситуацией в государстве и обществе».





«В такой ситуации и родителям, и детям может быть тяжело. Большая нагрузка ложится на родителей, обеспечивающих в создавшихся условиях безопасность, здоровье себе и своим детям», — поясняют в министерстве.





Обращаться за психологической помощью на Детский телефон доверия можно:

— Если у вас много тяжёлых переживаний, связанных с той ситуацией, которая сейчас происходит в вашей жизни и жизни семьи;

— Если вам трудно сориентироваться в происходящем, вы разгневаны, устали, напуганы, горюете;

— Если вы ощущаете постоянную тревогу, из-за которой не можете сосредоточиться, выполнять необходимые дела;

— Если у вас обострились переживания, связанные с трудными ситуациями из прошлого;

— Если вас беспокоит состояние ваших детей;

— Если вы растеряны и не знаете, как поддержать своего ребенка;

— Также по любому другому поводу, касающемуся получения психологической поддержки, взаимоотношений с детьми.





Обращение на Детский телефон доверия анонимно и конфиденциально.





Служба работает под единым общероссийским номером 8 800 2000 122.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.