Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли «Донских казаков» Всё решила последняя атака пермяков в матче Поделиться Твитнуть

Гандбольная команда «Пермские медведи» в рамках чемпионата страны среди команд Суперлиги на своей площадке сыграли с клубом «Донские казаки-ЮФУ». Игра завершилась со счётом 32:31 в пользу хозяев. Победный гол на последних секундах встречи забил​ Дмитрий Свистунов.

Пока подопечные Валентина Бузмакова занимают четвёртое место в турнирной таблице. Следующий матч Суперлиги «Пермские медведи» проведут на выезде, 22 октября. Соперник — «СГАУ-Саратов».

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