«Парма» проиграла «Зениту» Поделиться Твитнуть

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ, санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на УДС «Молот» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 65:60 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

В составе пермского клуба 18 очков на свой счёт записал Александр Платунов. Ещё 16 очков на счету Малика Диме.

Следующий матч «Парма-Пари» сыграет в Астане с местным одноимённым клубом, встреча состоится 13 октября.

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