В Пермском крае утром 8 октября загорелся деревянный дом Общая площадь пожара составила 60 кв. м Поделиться Твитнуть

В Троице Пермского края около 7:30 утра в субботу, 8 октября, загорелся деревянный дом. О происшествии сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Пожилой женщине, находившейся в доме, помогли эвакуироваться ещё до приезда пожарных. Всего на месте происшествия работали 16 специалистов, из них пять сотрудников МЧС.

В 8:47 возгорание удалось ликвидировать. По факту пожара проводится проверка

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.