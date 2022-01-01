За сутки в Прикамье от коронавируса скончались ещё 4 человека Выявлено 845 новых случаев заражения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки выявлено 845 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 75 человек, 1289 выздоровели, четверо скончались.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 436 396. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8977 чел.

В целом по России за сутки выявлен 20 571 новый случай заражения, госпитализированы 2 174 человек, 38 289 выздоровели, 106 пациентов скончались.

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