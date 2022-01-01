За третий квартал в Перми расселено более 12 тыс. кв. м аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За третий квартал 2022 года в Перми из аварийного жилищного фонда были расселены 844 человека (более 12 тыс. кв. м), сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

За этот период было снесено 12 расселённых аварийных домов. Кроме того, с 1 июля по 1 октября аварийными признаны 29 домов, непригодными для проживания — три дома.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что с начала этого года 48 квартир было предоставлено детям-сиротам, ещё 23 предложены для осмотра.

В управлении также напомнили, что по вопросам расселения, предоставления жилых помещений и порядка получения возмещений граждане могут обратиться в Единый центр приёма граждан.





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