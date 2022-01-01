Женщин-добровольцев могут привлечь для работы в госпиталях А мужчин, не призванных по частичной мобилизации, предложено направить на сбор гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среди заявок, поступающих на портал «Госуслуги» через сервис «Стать добровольцем», созданным для оперативной подачи заявлений в рамках частичной мобилизации, есть заявки от женщин. Об этом на совещании с участием губернаторов, руководителей министерств, ведомств и общественных организаций заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия», — отметил зампред.

При этом мужчины, подавшие заявку, но которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации, также могут быть привлечены к волонтёрской деятельности и сбору гуманитарной помощи.

«Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения», — резюмировал Дмитрий Чернышенко.

Он также напомнил, что заявления от добровольцев должны рассматриваться не дольше двух дней.

Напомним, сегодня на «Госуслугах» действует два сервиса по вопросам частичной мобилизации: первый позволяет подать жалобу в случае возможной ошибки при призыве, второй — «Стать добровольцем» — для тех, кто добровольно готов принять участие в специальной военной операции.

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