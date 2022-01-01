Елена Синица За год объём выданных потребкредитов в Пермском крае снизился почти в 2 раза За январьавгуст 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год объём выданных потребкредитов в Пермском крае снизился почти в 2 раза. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, с января по август 2021 года в регионе объём выданных потребкредитов составил 47,3 млрд руб. За такой же период 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд руб. Таким образом, изменение составило 47,4%.





С таким показателем динамики объёма выданных потребкредитов край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 18-е место.





В целом по стране, в январе—августе 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,65 трлн руб., или на 43,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе—августе 2021-го — 2,91 трлн руб.).





Наибольший объём выданных в январе—августе 2022 года потребкредитов был отмечен в Москве (200,4 млрд руб.), Московской области (118,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (79,7 млрд руб.), Свердловской области (58 млрд руб.) и Краснодарском крае (53,6 млрд руб.).

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