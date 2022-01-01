Максим Артамонов корреспондент Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чайковского Он служил по контракту Поделиться Твитнуть

Сегодня в социальных сетях распространилось сообщение о гибели на территории Украины уроженца Чайковского Сергея Соколова. Информация появилась в местном паблике «Подслушано Чайковский». Сегодня в социальных сетях распространилось сообщение о гибели на территории Украины уроженца Чайковского Сергея Соколова. Информация появилась в местном паблике «Подслушано Чайковский».





Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в администрации Чайковского городского округа. В пресс-службе администрации пояснили, что Сергею было 38 лет, он служил по контракту и погиб в начале октября.







Прощание с Сергеем прошло сегодня с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале у автовокзала.







Отметим, что вчера также стало известно о гибели 25-летнего сержанта из Гайнского округа Тимофея Ложкина. Об этом сообщило издание «Парма новости» со ссылкой на главу местной администрации. По словам мамы погибшего, Тимофей был сержантом: он служил в танковых войсках, был командиром танка.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.



По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.



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