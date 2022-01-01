Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 7 по 9 октября Поделиться Твитнуть

7, 8 и 9 октября в 11:00 на сцене Пермского театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли» будет показан спектакль Хабаровского краевого театра кукол «Дедушкины сказки» (0+, от 3 лет). В декорациях деревенской избы оживёт целый волшебный мир, а перед маленькими зрителями предстанет соцветие народных сказок: «Репка», «Курочка Ряба», «Рукавичка», «Глиняный парень».

фото из архива Хабаровского краевого театра кукол

7 октября в 13:00, 8 и 9 октября в 13:30 на сцене Пермского театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли» состоится спектакль Хабаровского краевого театра кукол «Сказка о потерянном времени» (6+).

7 октября в 18:00 и 8 октября в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдут экскурсии по выставкам в формате иммерсивного погружения. Благодаря архитектурным приёмам, цветовым решениям и световым эффектам зрителю представляется возможность в полной мере погрузиться в вымышленные художниками миры, выйти за условные границы произведений и музейных залов. Экскурсионный маршрут проходит через два этажа музея, через ассоциации и воспоминания о внешнем мире — к образам внутренних страхов и переживаний.

7 октября в 19:00 в Камерном театре «Новая драма» — читка пьесы Елены Ерпылёвой «Жалкие» (16+). Постановщик читки — Марина Оленёва.

8 октября с 12:00 в посёлке Гайны пройдёт народный праздник «Капустная вечёрка» (0+). На празднике можно будет посетить мастер-классы по рубке капусты различными инструментами, узнать разные способы и рецепты заготовки, поучаствовать в коллективной лепке капустных пельменей, попробовать местные блюда, побывать на выставках и концерте.

8 октября в 14:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Книга-гала» (6+). В основе концертной программы — произведения мировой литературы и музыкальной классики. Формат музыкально-образовательного проекта предполагает интерактивное общение: блиц-викторины, загадки и вопросы. В концерте прозвучат романсы, инструментальные пьесы по литературным мотивам, арии, ансамбли, а также сцены из спектаклей.

8 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Палладио. Власть архитектуры» (12+). В фильме о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства.

8 октября в 17:00 в виртуальном концертном зале Пермской краевой филармонии пройдёт концерт «Мелодии любви» (6+). Исполнители — Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр — Сергей Скрипка. Солисты: Анна Бутурлина (вокал), Евгений Вальц (вокал). Ведёт концерт Сергей Капков.

8 октября в 19:00 в Камерном театре «Новая драма» состоится читка киноповести Геннадия Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо» (16+), написанной в 1974 году. Этот сценарий — последняя работа культового «оттепельного» кинодраматурга. Главная героиня Надежда Смолина — молодая активистка, депутат, мама, жена, друг. Она не согласна с тем, во что превратилась советская идея устройства общества. Надя принимает решение идти до конца в своей борьбе. Режиссёр читки — Дмитрий Огородников.

8 октября в 22:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта, посвящённого Рихарду Штраусу и Антону Брукнеру (16+). Исполняет Венский филармонический оркестр. Дирижёр — Кристиан Тилеманн. Сопрано — Камилла Нюлунд.

9 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм-балет Бориса Эйфмана «Роден, её вечный идол» (16+). Балет посвящён судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

9 октября в 17:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей ждёт необычный концерт «Эффект Моцарта» (6+). В ходе музыкального эксперимента участники узнают, как дети воспринимают классику, что будет, если у них будет возможность двигаться под музыку, как изменится картина, если добавить игровые элементы, реально ли развивать интеллект ребенка, включая музыку Моцарта дома.

9 октября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Ночной кинотеатр Про:Взгляд» зрители увидят мелодраму Лу Жене «Куриоса» (18+).

До 13 ноября в Пермской Арт-резиденции работает выставка члена Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей ФР, актрисы кукольного и драматического театра Веры Лапшиной «Сбежавшие куклы вернулись» (0+).

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

Ежедневно можно послушать подкаст Центра городской культуры «Самое время» (18+). В последнем выпуске обсуждаются женщины в ситуации объявленной «частичной мобилизации».

Ежедневно на сайте Opera Vision можно послушать выпуски «Подкаста нового поколения» (16+). Серия подкастов рассказывает о путешествии певцов по четырем программам для молодых артистов по всей Европе — Франкфуртской опере, Дворцу искусств, Оперному фестивалю Россини и Opera for Peace. Каждый месяц режиссёр-постановщик и подкастер Нина Брейзер предоставляет привилегированный доступ за кулисы к мастер-классам, репетиционным залам и гримеркам.

Ежедневно на YouTube-канале фестиваля документального кино «Флаэртиана» можно увидеть записи лекций от наставников кинолаборатории для молодых документалистов LetsDOC (18+). В LetsDOC принимали участие 20 кинопроектов на стадии девелопмента и чернового монтажа из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Ялты, Иркутска, Красноярска и Калининграда.

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