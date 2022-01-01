Максим Артамоновкорреспондент
Акустическую ракушку и стеновые панели для большого зала Пермской филармонии изготовят в России
Всё основное оборудование для оснащения реконструируемого объекта уже заказано
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Сцена большого зала Пермской краевой филармонии после реконструкции станет в полтора раза больше, а все работы планируется завершить к середине апреля следующего года. Об этом после инспекционной поездки на стройплощадку сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сейчас на стройке задействовано порядка 100 человек. Ведутся кровельные и фасадные работы, идёт усиление конструкций и обновление инженерных сетей. Облицовка фасада будет выполнена из облегченных материалов. Идёт подготовка к внутренней отделке.
По словам краевых чиновников, всё основное оборудование для оснащения концертного зала заказано. Оно будет как импортного, так и отечественного производства. Так, акустическая ракушка и стеновые панели будут изготовлены в России. В обновляемом зале предусмотрен необычный способ хранения рояля. Перед использованием он будет механически подниматься в плоскость сцены, а после окончания концерта — опускаться обратно в специальное помещение с необходимыми климатическими условиями.
Напмоним, генподрядчиком реконструкции выступает «Корпорация развития Пермского края». Контракт на выполнение работ был заключён 23 июня 2022 года с единственным участником закупки ООО «Монат-групп». Согласно документам на портале госзакупок, стоимость работ составит 1,1 млрд руб.
По словам краевых чиновников, всё основное оборудование для оснащения концертного зала заказано. Оно будет как импортного, так и отечественного производства. Так, акустическая ракушка и стеновые панели будут изготовлены в России. В обновляемом зале предусмотрен необычный способ хранения рояля. Перед использованием он будет механически подниматься в плоскость сцены, а после окончания концерта — опускаться обратно в специальное помещение с необходимыми климатическими условиями.
Напмоним, генподрядчиком реконструкции выступает «Корпорация развития Пермского края». Контракт на выполнение работ был заключён 23 июня 2022 года с единственным участником закупки ООО «Монат-групп». Согласно документам на портале госзакупок, стоимость работ составит 1,1 млрд руб.
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