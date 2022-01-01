В четырёх округах Пермского края завершено благоустройство общественных пространств Поделиться Твитнуть

"Тропа здоровья" в Кизеле

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В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Кизеловском, Губахинском, Гремячинском и Александровском округах Прикамья завершены работы по благоустройству четырёх общественных пространств. Об этом сообщили в краевом минЖКХ.

Так, в Кизеле завершён третий этап комплексного благоустройства «Тропы здоровья», которая расположена вблизи стадиона «Шахтёр». Также здесь появились парковая арка и ландшафтные фигуры — топиарии.

В п. Углеуральский Губахинского округа преобразилась аллея по ул. Мира. Здесь обновлены пешеходные дорожки, заменён бортовой камень, установлено современное уличное освещение и смонтированы малые архитектурные формы.

Для жителей Гремячинска подрядчики обустроили две пешеходные дорожки — от Дворца культуры до средней школы № 11 и от ул. Ленина, 110 до ул. Ленина, 112. На объектах заменено асфальтовое покрытие и бортовой камень, установлены скамейки и урны.

А в Александровске завершён первый этап благоустройства парка на территории дворца культуры. Были проведены работы по обустройству плиточного покрытия пешеходных дорожек, установке основания под сцену, а также ремонту лестницы. Для безопасности посетителей смонтированы ограждения и оборудовано освещение.

Гарантия на выполненные работы по благоустройству общественных пространств составляет 5 лет.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал значимость преобразований территорий общего пользования. «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для отдыха прикамцев во всех муниципалитетах региона. Это напрямую влияет на качество жизни населения. Большим подспорьем для нас в этом вопросе являются нацпроекты», — отмечал Дмитрий Махонин.

Напомним, в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае в рамках нацпроекта, утверждённого президентом Владимиром Путиным, из федерального, регионального и местного бюджетов направлено 1,1 млрд руб.

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