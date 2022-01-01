Максим Артамонов корреспондент Под санкции Евросоюза попали предприятия Гознака Они находятся в Перми и Краснокамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России в связи со спецоперации на территории Украины. Чёрный список пополнился новыми физическими и юридическими лицами, среди которых оказалось АО «Гознак», которое производит банкноты, монеты, паспорта и почтовые марки.







«АО «Гознак» отвечает за печать всех российских паспортов, включая паспорта, раздаваемые в оккупированных регионах Украины, включая Донбасс, а также военные документы для российского сектора обороны… Таким образом, АО «Гознак» ответствен за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в официальном журнале Евросоюза.

Сейчас в Пермском крае функционируют два филиала Гознака — Пермская печатная фабрика и Краснокамская бумажная фабрика.



В конце сентября санкции против Гознака ввела также Великобритания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.