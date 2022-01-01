До 16 октября продлён запрет полётов в аэропорты юга и центра России Ограничения касаются 11 городов Поделиться Твитнуть

Администратор

newsko.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 16 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Липецк, Курск, Воронеж, Белгород, Элиста, Брянск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик, Анапа, Симферополь.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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